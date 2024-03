Têtes d'affiche, grande enquête... La programmation de Quais du Polar à Lyon

Le festival Quais du Polar à Lyon a dévoilé ce mardi la programmation de sa 20e édition qui se déroulera du 5 au 7 avril.

Le festival international du roman policier, Quais du Polar, revient pour sa 20e édition du 5 au 7 avril. Quelques mois après que Lyon a intégré le réseau Unesco des villes créatives pour sa littérature, "nourrie notamment par Quais du Polar", a rappelé Nathalie Perrin-Gibert, adjointe au maire de Lyon en charge de la culture, le festival qui a réuni plus de 90 000 personnes l'an passé lie de nouveaux partenariat et promet une grande enquête exceptionnelle pour cette édition anniversaire.

"Crime étoilé", une grande enquête "exceptionnelle"

"A la veille du prestigieux Concours international de gastronomie lyonnaise, le dîner qui réunit des chefs cuisiniers du monde entier tourne au vinaigre : l'une d'eux est assassinée par erreur. Lauréate depuis trois années consécutives du titre tant convoité, Tabata Blier de Sapeur sait qu'elle est l'objet de toute les jalousies. Pour échapper à l'assassin, elle supplie deux musiciens hauts en couleur de lui servir de couverture." Cette année, les Lyonnais et visiteurs seront invités à faire la lumière sur une affaire mêlant musique et gastronomie, au départ de Confluence et dans toute la Presqu'île. Quatre comédiens animeront la grande enquête, contre deux habituellement, pour une édition "exceptionnelle" promettent les organisateurs, qui "fera la part belle aux points de vue, aux petites rues secrètes et aux porches".

135 auteurs de 15 pays

La 20e édition de Quais du Polar rassemblera 135 auteurs issus de 15 pays différents. Des grands noms du polar international comme Jo Nesbø, John Grisham ou Terry Hayes seront à Lyon. Le deuxième participera par exemple à un des nombreux grands entretiens organisés, à la chapelle de la Trinité. Des grands auteurs français tels que Maxime Chattam, Franck Thilliez ou Marion Brunet seront également présents. Guillaume Musso viendra également animer un entretien baptisé "La Vie est un roman" à la chapelle de la Trinité. Au total, plus de 80 conférences et rencontres seront proposées tout au long du festival.

A l'écran, un série-concert de l'épisode de la mouche de Breaking Bad

Dans le cadre d'un nouveau partenariat lié avec le festival Séries Mania, un série-concert de l'épisode culte "La Mouche", issu de la série la mieux notée de l'histoire sur le site Imdb, Breaking Bad, sera proposé, mis en musique par Benoît Gaucher et Yohan Landry. Le Mad Max 2 - Le Défi de George Miller sera présenté par son scénariste, Terry Hayes au Pathé Bellecour, et Marion Brunet présentera de son côté le cultissime Thelma et Louise du réalisateur Ridley Scott, l'homme derrière Alien et Bladerunner.

Une dizaine de prix remis

Comme chaque année, le festival sera l'occasion de remettre différents prix. Prix historique, le Prix des lecteurs Quais du Polar, en partenariat avec Le Figaro, récompensera un ouvrage choisi parmi une sélection d'œuvres réalisée par les libraires partenaires du festival. Morgan Audic, Olivier Ciechelski, Laurène Duclaud, Marin Ledun, Michèle Pedinielli et Sophie Pointurier sont sélectionnés cette année.

