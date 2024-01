Le festival lyonnais dédié au polar fera son grand retour en avril prochain avec une édition d'exception pour ses 20 ans.

Le festival international Quais du Polar, qui fêtera ses 20 ans cette année, s'installera au Palais de la Bourse de Lyon du 5 au 7 avril 2024. À cette occasion, plus de 130 auteurs et autrices venus d'Europe et d'ailleurs seront présents. Au programme, table-rondes, entretiens, dédicaces et vente de livres. Pour cette édition d'anniversaire, la thématique sera d'ailleurs "20 ans de polar".

Ainsi, les visiteurs pourront notamment rencontrer Dennis Lehane (Shutter Island), Maxime Chattam (La Trilogie du Mal), Franck Thilliez (Gataca), Terry Hayes (Je suis pilgrim) ou encore Barbara Abel (Derrière la haine). Quelques auteurs hors catégorie ont également été conviés dont Marc Lévy et Guillaume Musso.

Dix remises de prix prévues

Chaque année, les trois jours de l'évènement sont également l'occasion de remettre aux auteurs différents prix. En particulier, le Prix polar en séries SCELF récompense depuis dix ans la qualité et le potentiel d'adaptation en série audiovisuelle d'un roman francophone. Des jurys ont donc été formés, composés de professionnels du milieu auquel chaque prix fait référence.

Les principaux prix remis pendant le festival sont le Prix des lecteurs (en partenariat avec Le Figaro), le Prix police et justice (Tribunal judiciaire de Lyon et Libération), le prix BD polar (Librairie Expérience et France 3), Prix jeunesse (ville de Lyon), Prix polar des bibliothèques (bibliothèques municipales et Métropole de Lyon). Mais des auteurs seront aussi récompensés par le Prix du polar européen et le Prix Claude Mesplède, ainsi que dans le cadre des concours de nouvelles adulte et jeunesse.

Le détail des prix, la liste complète des invités et la programmation sont disponibles sur le site du festival.

