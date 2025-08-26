Auvergne-Rhône-Alpes : Le tunnel du Mont-Blanc fermé 15 semaines pour travaux

Le tunnel du Mont-Blanc sera fermé à partir du 1er septembre et jusqu'au 12 décembre afin de poursuivre les préparatifs en vue d'une rénovation d'envergure de sa voûte, a annoncé lundi la société d'exploitation TMB-GEIE.

L'ouvrage, construit il y a 60 ans pour relier la France à l'Italie et quotidiennement emprunté par des milliers de véhicules, avait déjà fermé l'automne dernier pour un premier chantier-test, avant des "travaux de rénovation profonds sur sa structure avec des travaux de génie civil de grande ampleur", selon ses concessionnaires, le français Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et l'italien SITMB.

Ce deuxième chantier expérimental concernera deux portions de la voûte totalisant 254 mètres des 11,6km du tunnel. Il permettra "d'étudier tous les paramètres" nécessaires pour déterminer précisément "la suite de la rénovation" et "garantir la pérennité de l'ouvrage sur le long terme", détaille le groupement franco-italien TMB-GEIE dans un communiqué.

4500 véhicules chaque jour

"Il s'agit d'identifier le meilleur mode opératoire, notamment la durée, la technologie employée, l'impact de la fermeture sur une longue durée et sur les itinéraires alternatifs", précise l'exploitant.

Environ 4.500 véhicules empruntent chaque jour ce tunnel reliant la Haute-Savoie à la vallée d'Aoste, mais la fréquentation des véhicules légers - 75% des usagers en 2024 - baisse à l'automne tout comme le tourisme, justifiant le choix de cette période pour les travaux.

Le tunnel avait également fermé 9 semaines en 2023 pour des travaux préparatoires aux chantiers de 2024 et 2025, qui coûtent au total 50 millions d'euros. Il sera inaccessible du lundi 1er septembre à 17h00 jusqu'au vendredi 12 décembre à la même heure.

Les autorités ont mis en ligne une carte des itinéraires alternatifs sur le site www.tunnelmb.net, ainsi que sur la app TMB Mobility. Environ 90% des poids lourds se reporteront sur le Tunnel du Fréjus, plus au sud, selon TMB-GEIE.