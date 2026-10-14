Tennis : Gaël Monfils prend sa retraite et ne disputera pas le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon

Annoncé comme la tête d’affiche du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, Gaël Monfils ne participera finalement pas au tournoi organisé à la LDLC Arena du 19 au 25 octobre. Le Français aurait pris sa retraite.

L’information a pris le monde du tennis à contre-pied. Ce mercredi 14 octobre, alors qu’il devait être l’une des attractions du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes à la LDLC Arena, Gaël Monfils ne sera finalement pas présent sur les courts lyonnais. Les organisateurs ont annoncé ce mercredi 14 octobre que le joueur ne participerait pas au tournoi, prévu du 19 au 25 octobre.

"Pour des raisons personnelles, Gaël Monfils ne pourra pas honorer la wild card qui lui avait été attribuée par les organisateurs et ne disputera pas le tournoi. Nous respectons pleinement sa décision et lui adressons tout notre soutien", peut-on lire dans un communiqué.

Le timing de l’annonce interroge, puisque l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a confirmé, ce matin, que le quadragénaire figurait sur la liste des joueurs officiellement retraités depuis le 5 octobre. Une inscription qui lui interdit donc de participer aux tournois professionnels. Pour revenir sur le circuit, il devrait se rendre disponible pour des contrôles antidopage aléatoires pendant au moins six mois.

Si le forfait de Gaël Monfils prive le tournoi lyonnais d’une de ses principales têtes d’affiche, l’exhibition prévue le 24 octobre à la LDLC Arena est, elle, maintenue. Le joueur devait y retrouver Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon. Il sera finalement remplacé par Lucas Pouille.

Communiqué du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes. @Capture Instagram

Une carrière qui s’achève plus tôt que prévu

À l’origine, Gaël Monfils avait laissé entendre qu’il souhaitait prolonger sa carrière jusqu’au Masters 1000 de Paris, programmé du 2 au 8 novembre, afin de faire ses adieux au public français. Le Français a donc disputé son dernier match à l’US Open. En 23 saisons sur le circuit professionnel, il a remporté 13 titres ATP et atteint la sixième place mondiale. Il a également disputé deux demi-finales en Grand Chelem, à Roland-Garros en 2008 et à l’US Open en 2016.

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