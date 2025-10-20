Actualité
Centre commercial Part-Dieu
Le centre commercial Westfield La Part-Dieu (Crédit : Romane Thevenot)

Lyon : quatre nouvelles enseignes s'installent à la Part-Dieu

  • par La rédaction

    • Le centre commercial Westfield La Part-Dieu accueille quatre nouvelles boutiques entre food, mode et lifestyle ce mois-ci.

    Westfield La Part-Dieu poursuit son développement avec l'arrivée de quatre enseignes en octobre à Lyon.

    Le Paradis du Fruit a ouvert ses portes le 1er octobre au niveau 3, près du cinéma. L'enseigne de restauration propose plats frais, jus pressés minute et recettes colorées dans un espace de 487 m² comprenant deux terrasses.

    Restauration, bijoux, et gadgets

    SMTZ, marque française de vêtements, accessoires et bijoux en acier inoxydable, s'est installée le 4 octobre au niveau 0, à côté des Galeries Lafayette, sur 162 m². Ses créations modernes visent à compléter chaque tenue.

    Miniso, venue d'Asie, a ouvert le 8 octobre au niveau 1 face à L'Occitane. L'enseigne de 231 m² propose des produits du quotidien au design épuré : papeterie, beauté, décoration et gadgets technologiques pour une clientèle jeune et connectée.

    Enfin, TimesSquare a inauguré le 16 octobre son concept de street food au niveau 2. L'enseigne de 152 m² réinvente la restauration rapide avec le Naan Burger, fusion entre pain indien et burger américain, ainsi que des smash burgers et du fried chicken dans un univers urbain inspiré de New York.

    Faire défiler vers le haut