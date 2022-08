Tennis : la Lyonnaise Caroline Garcia se qualifie pour la finale à Cincinnati

C'est un exploit qu'a réalisé la Lyonnaise hier dans l'Ohio. La joueuse de 28 ans s'est qualifiée ce samedi pour la finale du WTA1000, en arrachant une victoire en demi-finale à la 7e mondiale Aryna Sabalenka (6-2, 4-6, 6-1) . Et ce dans des conditions difficiles, puisque le match a subi de nombreuses interruptions à cause de la pluie.

From qualifying to the final two standing 🙌

🇫🇷 @CaroGarcia gets the better of Sabalenka, with a 6-2, 4-6, 6-1 victory in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/4HSWEsaPj0

— wta (@WTA) August 20, 2022