Météo à Lyon : temps calme et ensoleillé ce dimanche

Le soleil dominera le ciel et les températures varieront entre 17 et 27°C.

Ce dimanche 21 août s'annonce comme la journée de la veille très ensoleillé. En témoigne le ciel sans nuages qui règne ce matin sur Lyon, où le mercure avoisine pour le moment les 17 degrés. Au cours de la journée, il devrait monter à 26°C vers 14 heures et 27°C un peu plus tard dans l'après-midi. Des températures agréables qui laissent un peu de répit au Lyonnais avant une remontée des températures prévue dans la semaine, puis des épisodes orageux à partir de jeudi. En fin de journée, "des passages nuageux de haute altitude" pourraient traverser le ciel mais le temps restera ensoleillé. Tout au long de la journée, un léger vent du nord et du nord-ouest soufflera sur Lyon à 15km/h environ.