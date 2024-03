Tariq Ramadan finalement jugé pour un seul viol aggravé commis à Lyon ? 

Accusé d’avoir violé quatre femmes entre 2009 et 2016, dont deux à Lyon, l’islamologue suisse Tariq Ramadan pourrait finalement être jugé pour un seul de ces faits. Le parquet a demandé à la cour d'appel d'abandonner les accusations de viol provenant de trois des quatre accusatrices.

En juillet 2022, le parquet de Paris avait requis que l’islamologue suisse Tariq Ramadan soit jugé devant la cour d’assises pour quatre viols, qu’il était soupçonné d’avoir commis entre 2009 et 2016. Près d’un an et demi plus tard, jeudi 7 mars, le parquet général a finalement demandé à ce que soient abandonnées les accusations de viol provenant de trois des quatre accusatrices de cette figure contestée de l'islam européen.

Le ministère public demande à la cour d’appel de Paris, qui étudiera le dossier le 29 mars, de juger Tariq Ramadan devant la cour criminelle départementale pour un seul de ces faits, un viol aggravé qui se serait produit à Lyon en octobre 2009. Dans ce dossier, le suspect avait d'abord nié avoir eu des relations sexuelles extraconjugales avant de reconnaître des "relations de domination", rudes mais "consenties".

"Un exemple de justice parfaitement illisible"

Selon l’Agence France Presse, le parquet général estime que les éléments sont suffisants pour caractériser un viol avec violence sur personne vulnérable concernant l’une de ces quatre femmes surnommée "Christelle". En réaction, Me Laure Heinich, qui défend "Christelle" et deux autres plaignantes, a estimé que la position du parquet général était "un exemple de justice parfaitement illisible", rapporte l’AFP, alors que le parquet de Paris et les juges d'instruction demandaient initialement un procès aux assises concernant les quatre plaignantes.