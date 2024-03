Fête du livre de Bron : le prix Summer des collégiens remis à Benoît Séverac

Le prix Summer des collégiens a récompensé cette année le livre de Benoît Séverac, "Les soeurs Lakotas" aux éditions Syros.

Lancé en octobre 2021 avec 6 classes de collégiens métropolitains, le Prix Summer des Collégiens a rendu son verdict pour l'édition 2024 de la fête du livre de Bron. Les collégiens, qui avaient le choix entre trois romans autour de personnages féminins ont choisi le livre de Benoît Séverac, "Les soeurs Lakotas", aux éditions Syros.

A lire aussi : "Sauver l'amour" : la Fête du livre de Bron met la passion à l'honneur

"Dans Les sœurs Lakotas, Benoît Séverac raconte la cavale d’une adolescente amérindienne et de ses deux sœurs à travers les États-Unis. En fuyant sa réserve, Bearfoot aspire à se sortir de son destin tout tracé, tiraillée entre ses racines lakotas et son identité d’Américaine. Le récit d’une émancipation individuelle dans un pays rongé par la discrimination et le racisme" détaille l'organisateur sur son site internet.

Ce prix Summer des collégiens a été imaginé à destination des élèves de 4e et de 3e et est soutenu par la Ville de Bron, la Métropole de Lyon, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la DAAC de l’Académie de Lyon.