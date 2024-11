Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 22 au 24 novembre 

Open air, marché de Noël... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les meilleures évènements pour animer votre week-end à Lyon.

Le marché de Noël du Grand Hôtel Dieu ouvre ses portes

Le marché de Noël du grand Hôtel Dieu ouvre ses portes vendredi 22 novembre avec plus de 20 artisans locaux présents, des concerts, des stands de nourriture et des ateliers de création. L'entrée est gratuite. Le marché fermera ses portes le 24 décembre.

Plus d'informations ici.

Le marché de noël de la place Carnot. (Photo Hadrien Jame)

Le marché de Noël de la place Carnot

Le marché de Noël le plus connu de Lyon ouvre également ses portes vendredi 22 novembre. Sur la place Carnot, venez déguster du vin chaud en dénichant des cadeaux de Noël originaux et en soutenant l'artisanat. L'entrée est bien sûr gratuite, et le marché est ouvert de 11 h à 22 h le week-end.

Un open air au Heat à Confluence

Le Heat célèbre samedi 23 novembre en avance l'arrivée de l'hiver avec un open air pour fêter l'anniversaire de Crush, le collectif qui fait vivre le Heat tout au long de l'année. Au programme, DJs sets, food et boissons, de 16 h à 00 h 30 avec une entrée gratuite.

Expo, DJ set et boissons chez Pompette

Dimanche 24 novembre chez Pompette dans le 2e arrondissement, découvrez une exposition photo proposée par withus road animée par un DJ set. L'entrée est gratuite. Plus d'informations ici.

Le festival Super Demain à l'Hôtel de Métropole

Pour les familles, l'Hôtel de Métropole dans le 3e arrondissement accueille samedi et dimanche le festival Super Demain gratuit sur inscription (ici). Le festival propose des expériences interactives pour tous les âges : réalité virtuelle, ateliers d’intelligence artificielle, ou encore défis de codage.