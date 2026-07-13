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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Rhône : deux plaintes déposées contre un assistant maternel pour actes pédocriminels

  • par Loane Carpano

    • Au moins deux plaintes ont été déposées contre un assistant maternel du Rhône, accusé d'actes pédocriminel sur de jeunes enfants.

    Il y a un peu plus d'un an, une petite fille de trois ans confesse à ses parents : "Nounou met son zizi dans la bouche” d’une autre petite fille, "moi, il ne le fait plus". Selon le Progrès, la famille originaire du Rhône aurait immédiatement déposé plainte après avoir compris que leur fille avait probablement été victime d'actes pédocriminels de la part d'un assistant maternel. Ce dernier aurait alors été suspendu le temps de l'enquête.

    Il y a quelques semaines, un autre petit garçon, également gardé par l'assistant maternelle, aurait décrit des violences sexuelles sur la petite fille, avant d'avouer avoir lui-même subi des attouchements. Sa famille aurait alors elle aussi déposé plainte contre le même homme.

    L'homme nie les faits

    Suite à ces deux plaintes, le parquet a récemment demandé les expertises des deux enfants par une psychologue, qui les aurait rencontrés courant juin. La petite fille aurait alors raconté les faits à l'identique.

    Placé en garde à vue en juillet 2025, le mis en cause aurait nié les faits en audition. Son domicile a été perquisitionné, tandis que son matériel informatique a été saisi pour analyse. Malgré cela, le suspect n'aurait pas déménagé et vivrait toujours à proximité des plaignants.

    Lire aussi : Lyon : une fillette de 11 ans agressé par un pédocriminel, un suspect interpellé

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