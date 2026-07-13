Championnat du monde de cyclisme : la Haute-Savoie démarre les travaux d’une piste de pumptrack

De gauche à droite : Martial Saddier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Valérie Bouvier, maire de Saint-Pierre-en-Faucigny et Agnès Gay, conseillère départementale du Canton de Bonneville acte le lancement de la piste de pumptrack. ©Haute-Savoie le département

La ville de Saint-Pierre-en-Faucigny, en Haute-Savoie, accueillera les championnats du monde de cyclisme UCI en 2027. Pour se préparer à l’évènement, la Ville et le Département ont lancé le 8 juillet les travaux d’une piste de pumptrack.

Le site de Saint-Pierre-en-Faucigny va devenir la toute première destination française à accueillir les épreuves de pumptrack du championnat du monde de cyclisme UCI (Union Cycliste Internationale). Mercredi 8 juillet, Martial Saddier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, et Agnès Gay, conseillère départementale du canton de Bonneville et Valérie Bouvier, maire de Saint-Pierre-en-Faucigny ont officiellement lancé les travaux de construction de la piste de pumptrack.

Une piste de pumptrack. Image libre de droit

Le pumptrack est une piste en goudron constituée de boucles, de virages serrés et de grandes bosses permettant la pratique du BMX et du VTT. Cette nouvelle piste en Haute-Savoie sera « un élément d’héritage pour la commune et pour le cyclisme de Haute-Savoie », décrit le département dans un communiqué de presse. Cette piste de pumptrack est construite sur un terrain municipal proche du collège Karine Ruby : « Cet équipement permettra notamment de favoriser la pratique du BMX auprès des collégiens et des habitants du territoire ».

Les travaux sont prévus pour une durée de quatre semaines jusqu’à la fin du mois de juillet. La piste de pumptrack sera adaptée à tous les niveaux avec une partie débutant « baby », une piste « bleue » et une « UCI », pour les plus expérimentés. Ce projet est financé par le Conseil départemental de la Haute-Savoie (maître d’ouvrage), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence Nationale du Sport.

Les championnats du monde de cyclisme UCI se dérouleront en septembre 2027 sur 15 sites différents en Haute-Savoie. Cette compétition d’envergure cumule 20 championnats du monde différents (BMX freestyle park, BMX racing, gravel, route, trial, etc.). Au total, plus de 15 000 athlètes sont attendus et 288 titres mondiaux UCI sont mis en jeu.

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