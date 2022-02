Trail givré de Montanay : des coureurs de haut niveau sur la ligne de départ

Dimanche 6 février, à 15 km à vol d'oiseau de Lyon, se court le Trail givré de Montanay, première épreuve du "Trail Tour National" comptant pour les championnats de France.

L'épreuve est très prisée car elle lance le "Trail Tour National", dans sa version format court. Le TTN est un challenge de trails à label national d'au moins 30 km/effort (distance parcourue + dénivelé positif , à raison d'1 kilomètre supplémentaire pour 100 mètres de dénivelé).

Le 1er janvier dernier, le comité directeur de la Fédération française d'athlétisme a approuvé une proposition de la commission nationale running (initiée par l’Association internationale de trail running, ITRA), qui permet de quantifier plus aisément la distance en présence d’un dénivelé.

Le Trail givré de Montanay, première des 13 épreuves du TTN 2022, jaugeant 26,3 km pour 450 m de dénivelé positif, il est ainsi classé en 30,8 km. Juste assez pour faire partie du label TTN.

Nous partîmes mille cent...

Devant l'affluence des derniers jours, l'organisation a décidé de rajouter 50 dossards sur le Trail givré (et 50 sur sa petite sœur La Montanoise, 10,3 km et 150 mD+). Au total, 1 100 coureurs braveront le froid (le premier dimanche de février , il fait souvent frisquet) à battre les chemins et les sentiers du territoire franc-Lyonnais qui emprunte le site classé du vallon du ruisseau des Echets et offre de magnifiques points de vue sur le massif des Monts d’Or et la vallée de la Saône.

L'épreuve étant qualificative pour les championnats de France, par ricochet le plateau élite est donc toujours relevé, particulièrement cette année parce que l'édition 2021 n'a pas pu se tenir.

Dimanche, ils seront 2 élites hommes et 1 féminine au départ. Les hommes doivent justifier de plus de 825 points au classement ITRA, les femmes plus de 700.

Pour se rendre compte, les n°1 mondiaux, Jim Walmsley et Courtney Dauwalter sont respectivement à 942 points et 826 points.

Au total, on compte pas moins de 18 hommes avec une cote Itra supérieure à 750, dans la catégorie "experts".

Plateau hommes (au 31 janvier)

Clément Durance (cote ITRA 845) élite

Hugo Altemeyer (cote ITRA 835) élite

Jean Hudry (cote ITRA 819)

Yoann Stuck (cote ITRA 813)

Aymeric Damour (cote ITRA 811)

Bastien Jannetta (cote ITRA 801)

Edouard Dupas (cote ITRA 800)

Dominique Renda (cote ITRA 793)

Adrien Chouchou (cote ITRA 791)

Renaud Jaillardon (cote ITRA 789)

Clément Couzon (cote ITRA 787)

Eric Herault (cote ITRA 787)

Simon Prigent (cote ITRA 776)

Fabien Carron (cote ITRA 775)

Benoît Dupraz (cote ITRA 773)

Florian Bernabeu (cote ITRA 770)

Matthieu Corgier (cote ITRA 769)

Wilfried Tacquard (cote ITRA 750)

Plateau femmes (au 31 janvier)

Sabine Ehrstrom (cote ITRA 702) élite

Mylène Bacon (cote ITRA 698)

Charlotte Dauchot (685)

Caroline Debord (cote ITRA 664)