Concert à l’Auditorium de Lyon : un récital orgue et piano Philip Glass

la pianiste Maki Namekawa et l’organiste James McVinnie

Compositeur à part au sein de la galaxie “musique contemporaine”, Philip Glass laisse rarement indifférent. Le dimanche 6 février, l’Auditorium de Lyon propose un récital orgue/piano à partir de son répertoire.

Trop “pop” pour les uns, (il a collaboré avec David Bowie, Ravi Shankar ou Leonard Cohen), adulé par d’autres, on lui reproche souvent de se répéter voire de tourner en rond… Quoi pourtant de plus naturel pour celui qui a forgé son style (affilié au courant minimaliste) sur des séquences d’arpèges répétitives, entêtantes et évolutives ?

C’est autour de son instrument emblématique, le piano – mais également l’orgue –, que s’articule ce concert qui verra la pianiste Maki Namekawa et l’organiste James McVinnie interpréter certaines de ses œuvres dont notamment quelques extraits de sa bande originale à succès pour le film The Hours.

Philip Glass – Dimanche 6 février à 16 h à l’Auditorium, Lyon 3e