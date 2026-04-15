Le groupe ivoirien se produira à la LDLC Arena le 17 février 2027 à l'occasion de leurs trente ans d'existence. L'occasion de mélanger tubes iconiques et titres de leur dernier album.

Trente ans. Depuis 1996, Magic System nous fait voyager à travers mélodies entrainantes et refrains percutants. Fondé à Abidjan en Côte d'Ivoire, le groupe, qui comptait à sa création pas moins de cinquante membres, fêtera ses trente ans sur la scène de la LDLC Arena de Décines le 17 février 2027. Un anniversaire fêté, certes, un peu en retard, mais qui n'en sera pas moins à l'image du quatuor, chaleureux. Et Magic System a montré son ambition pour cette nouvelle tournée d'envergure : "Les concerts de Céline Dion c’est bien, mais Magic system ce n’est pas un concert, c’est une messe."

L'occasion pour le public de retourner dans les années 2000-2010, où "Premier Gaou", "Chérie Coco", ou encore"Magic In the Air", hymne des bleus pour la coupe du monde 2014 s'imposaient en incontournables des playlists. Plus récemment, A’salfo, Manadja, Tino et Goudé, les quatres "magiciens" restants, sont revenus sur le devant de la scène le 16 janvier dernier avec leur nouvel opus "Doni Doni."

ANNONCE / 30 ans de carrière, ça méritait bien une nouvelle tournée ! @MagicSystemOffi arrive à la LDLC Arena le 17 février 2027 pour fêter son retour sur scène. 🌍



🎫Ouverture de la billetterie le 16.04 à 12h

Lien billetterie en bio. pic.twitter.com/2YKWKYeyVA — LDLC Arena (@LDLC_Arena) April 14, 2026

A noter que les préventes ouvrent dès ce mercredi 15 avril à 12 heures, quand la billetterie générale sera accessible dès ce jeudi à la même heure.

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