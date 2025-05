L'Assemblée nationale a voté ce mercredi 28 mai la suppression des zones à faible émission (ZFE) en vigueur dans plusieurs villes en France comme dans la métropole de Lyon. Découvrez les votes des 14 députés du Rhône.

C'est un texte qui pourrait avoir, dans les prochains mois, des répercussions très concrètes sur le quotidien des Lyonnais et grands lyonnais. Ce mercredi 28 mai, les députés ont voté à l'Assemblée nationale la suppression des zones à faible émission (ZFE). L'article qui concerne cette suppression, avait été introduit en commission à l'initiative des députés LR et du Rassemblement National.

A lire aussi : ZFE à Lyon : l'Assemblée approuve la suppression des "zones à faibles émissions"

Le texte a finalement été adopté avec 98 voix contre 51, avec les voix de la droite, de LFI et d'une partie des députés macronistes. En ce qui concerne les députés du Rhône, la plupart d'entre eux ont surtout brillé par leur absence pour ce vote. A commencer par les deux députés écologistes du Rhône, Boris Tavernier pour la 2e circonscription et Marie-Charlotte Garin, pour la 3e circonscription, tous deux absents ce mercredi.

Huit députés sur 14 absents

Anais Belouassa-Cherifi, députée de la 1ère circonscription et membre de la France Insoumise, ainsi que Sandrine Runel (4e circonscription, PS) étaient également absentes du côté de la gauche. Jonathan Géry (RN), Alexandre Portier (LR), Thomas Gassilloud (centre droit) et Cyrille Isaac-Sibille (Modem) n'ont pas non plus participé au vote. Au total, huit des 14 députés du Rhône étaient absents à l'Assemblée pour le vote du texte.

Si Blandine Brocard (5e circonscription, Modem) s'est abstenue, Gabriel Amard (7e circo), Abdelkader Lahmar (7e circo) et Idir Boumertit (14e circo), tous trois députés insoumis, ont voté pour la suppression des ZFE. Tout comme la députée du Rassemblement national de la 13e circonscription, Tiffany Joncour. Enfin, seul Jean-Luc Fugit, député macroniste de la 11e circonscription du Rhône a voté contre la suppression des zones à faible émission.

A noter que si les députés se sont prononcés en faveur de la suppression pure et simple des ZFE, y compris à Lyon, le vote devra encore être confirmé par l'adoption du projet de loi dit de "simplification" dans son intégralité.

Lire aussi :