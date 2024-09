En arrivant, mercredi 25 septembre, à l'Université Jean Moulin Lyon 3, plusieurs étudiants ont découvert un tag raciste sur le parvis de la Manufacture des tabacs.

Une inscription raciste, taggée sur une façade du parvis de la Manufacture des tabacs, a été découverte mercredi 25 septembre. De nombreux étudiants de l'Université Jean Moulin, dans le troisième arrondissement de Lyon l'ont aperçue. Avant qu'elle ne soit recouverte dans l'après-midi.

"Stop immigration. Islam hors d’Europe. Lyon identitaire", était inscrit sur le mur, avant même l'arrivée des premiers étudiants vers 7 h. "C'est assez inquiétant ce qu'il se passe à Lyon 3", alerte Titouan Lucas, co-président de l'Union étudiante locale de Lyon. Dans un communiqué, la Fédération dénonce un tag "éminemment raciste" et l'"emprise de l’extrême-droite sur Lyon 3".

Une situation qui semble se détériorer, selon leurs explications. "On ressent qu'il y a quand même une hausse de la tension, à cause de la montée du Rassemblement National et de la nomination d'un gouvernement très à droite", poursuit l'étudiant.

