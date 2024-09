L'association lyonnaise "Corps en révolte", spécialisée dans la prévention et la sensibilisation des troubles alimentaires du comportement, à remporté, hier, la première étape du Prevent2Care Tour.

Hier soir, a eu lieu la première étape du Prevent2Care Tour, un événement récompensant les associations développant des projets innovants de prévention santé, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France, Occitanie, Pays-de-Loire et Bretagne.

A l'issue de cette étape, c'est l'association lyonnaise "Corps en révolte" qui s'est imposée, remportant une dotation de 10 000 euros.

"Nous sommes très émus que l’association ait eu ce prix, qui va permettre d’accompagner de nombreuses personnes malades souffrant de TCA et sauver la vie d’ados et de jeunes adultes. Nous remercions vivement de tout cœur Prevent2Care de la confiance et la reconnaissance qu’ils nous attribuent", a déclaré l'association.

Les TCA, des troubles de plus en plus récurrents.

Troubles de plus en plus récurrent, touchant des populations de plus en plus jeunes, les troubles du comportement alimentaire (TCA), concernent plus d'un million de personnes en France.

Boulimie, hyperphagie, anorexies, nombreuses sont les pathologies touchant les personnes atteintes de TCA, dont la moitié n'est pas dépistée.

L'association "Corps en révolte", propose des activités gratuites et accessibles à toutes les personnes souffrant de TCA, des groupes d'échanges, ainsi que des activités conviviales et créatives, permettant de favoriser l'estime de soi et de renouer avec le plaisir.

Donner la parole aux personnes qui souffrent en silence

"Corps en révolte" développe actuellement un projet de documentaire visuel et sonore nommé "Comme un cheveu sur la soupe". A travers celui-ci, l'association a pour but de "donner la parole aux personnes qui souffrent en silence", et de rendre visible cette maladie mentale, afin de mieux comprendre, prévenir et soigner les personnes concernées.

