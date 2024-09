Manifestation, tags et incendie : tensions autour de la venue de Marguerite Stern à Lyon

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi à proximité de l'Issep, l'école de Marion Maréchal. Sur place, plusieurs tags ont été découverts, alors qu'un rassemblement contre la venue de Marguerite Stern à l'Issep est organisé ce jeudi à Lyon.

La venue de Marguerite Stern à l’Institut de Sciences sociales économiques et politiques (Issep), l’école de Marion Maréchal, figure de l'extrême droite, ce jeudi 19 septembre à Lyon, cristallise toutes les tensions. Selon nos confrères du Progrès, un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un box abritant un compteur électrique, a proximité de l'Issep. Sur place, différents tags tels que "ACAB", "Fachos", "Pas de quartier pour les fascistes", ont été découverts. Toujours selon nos confrères, trois jeunes femmes auraient été interpellées.

Le malaise ne s'apaisera surement pas d'ici ce soir puisque plusieurs associations et collectifs féministes, comme MeToo, Nous Toutes Rhône ou encore le NPA 69, appellent à un rassemblement dès 18h30 devant l’Hôtel de Région (2e arr.) pour dénoncer la venue et les propos "transphobes" et "xénophobes" de Marguerite Stern.

"Quelle honte de clamer qu'il existerait une idéologie transgenre !"

Celle qui se considère aujourd’hui comme une "féministe radicale", d’abord connue pour avoir appartenu au mouvement Femen, a beaucoup fait parler d’elle ces derniers mois pour ses propos concernant les personnes transgenres. En avril dernier, les affiches de son livre, co-écrit avec Dora Moutot, avait été retirées par la Ville de Lyon. La conférence organisée ce jeudi s’intitule par ailleurs "les dérives de l’idéologie trans."

Dans leur communiqué, les associations assurent qu’elles ne peuvent "rester silencieuses face à cette conférence", assurant que "cet événement illustre en tout point ce que nous combattons : la transphobie crasse d’une partie de la classe politique et médiatique." Et d’ajouter : "Les transphobes répandent publiquement leur venin, légitiment les violences physiques, psychologiques, institutionnelles à l'égard de nos adelphes trans ou non-binaires."

"Jamais le féminisme ne composera avec le projet raciste et xénophobe de l’extrême droite, de Marion Maréchal Le Pen et de l'ISSEP. S'en revendiquer est de leur part une insulte à nos luttes et une manipulation grossière. Quelle honte de clamer qu'il existerait une idéologie transgenre ! Quelle honte de clamer qu'elle détruirait des vies ! Car oui, des vies détruites il y en a", concluent enfin les différents collectifs et associations.

