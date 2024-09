Lyon : une nouvelle structure accueille les femmes victimes de violences

Évoquée depuis plusieurs mois, l'ouverture de la Maison des femmes à Lyon est officielle depuis ce mercredi 25 septembre 2024. Un centre d'accueil qui entre dans le plan de lutte contre les violences faites aux femmes.

Elle était dans les petits papiers depuis plusieurs mois, elle est désormais officielle. L'ouverture de la Maison des femmes de Lyon, située dans l’hôpital Edouard-Herriot (HEH), a eu lieu ce mercredi 25 septembre. Elle servira de lieu d'accompagnement pour toutes les femmes victimes de violences et orientées par les professionnels du territoire. Ce projet de structure est co-porté par les Hospices Civils de Lyon et le collectif association Maison des femmes. Et vient donc renforcer le maillage territorial en ce qui concerne cette lutte.

"Depuis 2017, année de création de la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, j’attendais l’ouverture d’une même structure à Lyon. Nous y sommes !" se réjouit Liliane Daligand, président du collectif Maison des femmes, dans un communiqué transmis ce mercredi 25 septembre.

Sentiment partagé par Fabienne Buccio, Préfète du Rhône : "Je suis fière de voir aboutir ce projet qui s’inscrit pleinement dans le plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2023-2027) qui prévoit de doter chaque département d’une structure médico-sociale de prise en charge globale des femmes victimes de tous types de violences".

Résultat de la collaboration de nombreux professionnels

Toutes les formes de violences (sexistes, sexuelles, conjuguales, intrafamiliales, mutilations sexuelles...) seront traitées à la Maison des femmes de Lyon. Et ce, grâce à la collaboration entre les professionnels de nombreuses disciplines du corps médical, social ou encore juridique. Des formulaires dématérialisés permettront d'évaluer la "pertinence d'une prise en charge pluridisciplinaire au sein de la Maison des femmes ou d'une orientation vers une structure adaptée à la situation exposée".

L'atout de ce lieu sécurisé, c'est aussi la "collaboration renforcée avec les forces de l’ordre. [Elle] permet également de faciliter le dépôt de plainte sur place". L’accompagnement et la prise en charge des femmes sont assurés les lundi, mardi, mercredi et vendredi en journée.

"Toutes nos forces vives sont indispensables pour sortir de la spirale de la violence"

"Convaincue de l’intérêt de tels lieux d’accueil pour les femmes, la Région poursuivra l’accompagnement de ces structures en finançant un projet par département afin qu’une réponse puisse être apportée à toutes les femmes victimes de violences en tout point du territoire", maintient Sandrine Chaix, vice-présidente à la Région, en charge de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes.

Enfin, le maire de Lyon, Grégory Doucet, "salue ce travail de coopération remarquable, et [se] félicite de l’investissement important de la Ville de Lyon dans l’accompagnement de ce projet. Toutes nos forces vives sont indispensables pour sortir de la spirale de la violence".

Le 25 novembre 2024, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une inauguration aura lieu. Pour rappel, si vous êtes victime ou témoin de ces violences, composez le 17 ou 114 en cas d'urgence et de danger immédiat. Pour demander un conseil, composez le 39 19.

