TCL : le Sytral récompensé pour sa communication à Lyon

Le Sytral a été récompensé pour sa communication sur le paiement par carte bleue dans le réseau TCL.

Alors qu'une nouvelle panne informatique a perturbé le fonctionnement du métro B à Lyon ce vendredi matin, Sytral mobilités, autorité organisatrice des transports de la métropole, est récompensée pour sa communication.

Dans un communiqué, le Sytral, se félicite d'avoir obtenu le prix de la meilleure campagne de communication dans la catégorie "Information et services aux voyageurs".

Lire aussi : TCL : le métro B à l'arrêt pendant plusieurs jours à Lyon

La campagne lauréate visait à mettre en avant la possibilité de payer et valider son trajet sur le réseau TCL par carte bancaire. "Le déploiement de ce dispositif innovant fait du réseau TCL le plus vaste réseau de France à proposer de l’open payment, et nous pouvons affirmer qu’il est largement plébiscité par les usagers puisque nous comptabilisons à ce jour près de 6 millions de validations", se félicite le président de la Métropole et du Sytral, Bruno Bernard.

(Photo Hadrien Jame)

L'année dernière, Sytral Mobilités avait déjà été récompensé à deux reprises, dans la catégorie "information et services aux voyageurs" pour la campagne "Rentrée" et pour la campagne "Civisme" dans la catégorie "changement de comportement".

Lire aussi : Chiffres du métro à Lyon : la ligne B arrêtée une fois tous les trois jours en moyenne