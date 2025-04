Stand up for Science se réunira à Lyon en soutien aux chercheurs américains

Le 3 avril, le collectif Stand up for Science se mobilisera dans les universités Lyon 2 et Lyon 1 en marge d'une journée nationale en soutien aux chercheurs américains.

Après une première manifestation organisée le 7 mars dernier à Lyon, le collectif Stand up for science se réunira de nouveau le 3 avril. Cette nouvelle mobilisation a pour but de soutenir les américains face aux attaques contre les institutions de recherches menées par Donald Trump et Elon Musk. Il répond notamment aux coupes budgétaires sur les programmes de recherches effectuées par le président américain.

Stand up for Science proposera deux rendez-vous. L'un à midi à l'université Lyon 2 (7e), l'autre à 18h au sein de l'université Lyon 1 Rockfeller (8e). Sur place, des échanges et des débats seront orchestrés par le collectif. La mobilisation nationale se tiendra également dans d'autres villes de France, telles que Grenoble, Paris ou encore Clermont-Ferrand.

Lire aussi :