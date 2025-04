L'association Atmo France a créé son indice pollen pour permettre d'anticiper les épisodes polliniques. Ce modèle de prévisions sur trois jours sera prochainement lancé en Auvergne-Rhône-Alpes.

C'est une "nouvelle information de santé publique", assure l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de mesurer la qualité de l’air que nous respirons. Atmo France, qui fédère les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), a créé son propose indice pollen, disponible depuis ce mercredi 2 avril à l'échelle nationale. Courant avril, cette information sera déployée en Auvergne-Rhône-Alpes.

Son objectif est ainsi d'informer "quotidiennement sur la présence de pollens dans l’air, pour mieux anticiper les symptômes allergiques et traitements, avec des données actualisées à l’échelle des communes", détaille Atmo France. Établi pour six espèces de pollen, cet indice partagera des prévisions sur trois jours (jour même, le lendemain et le surlendemain), grâce à un modèle basé sur l'intelligence artificielle.

Lire aussi : Pollens : le réseau de surveillance national bientôt devant le tribunal de commerce de Lyon

Cette annonce intervient quelques jours seulement après le placement en liquidation judiciaire, le 26 mars dernier, du Réseau national de surveillance aérobiologie (RNSA), association chargée depuis trente ans de produire des bulletins polliniques et des alertes, par le tribunal de commerce de Lyon. Son dernier bulletin remonte ainsi au 21 mars.

Pour rappel, selon l'Anses, les allergies aux pollens concernent environ 20% des enfants âgés de plus de 9 ans et 30% des adultes. Avec le réchauffement climatique, la saison des pollens est plus longue et plus précoce.

Lire aussi : La Métropole de Lyon au soutien d'Atmo pour la qualité de l'air