Mobilisation des AED et AESH : une centaine de personnes réunies à Lyon

Mardi 1er avril, une centaine de personnes étaient mobilisées devant le rectorat de Lyon afin de défendre les conditions de travail des AED (assistants d'éducation) et AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap).

En marge d'une manifestation du syndicat CGT Educ'action 69, 100 personnes étaient mobilisées ce 1er avril devant le rectorat de Lyon. Les assistants d'éducation (AED) et les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) étaient réunis afin de faire entendre leur voix : "Nous sommes les personnels les plus précaires de l’éducation nationale. Les hiérarchies profitent de notre isolement et du défaut d’information sur nos droits entretenu par le rectorat pour faire chacun leur propre loi dans le plus grand arbitraire", déplorent-ils. En plus de cette manifestation, 23 vies scolaires étaient également fermées dans toute l'académie de Lyon.

Les AED et AESH revendiquent notamment : une augmentation des salaires, des créations de poste, une baisse du temps de travail, une grille de salaire commune, le paiement complet des heures d’internat en remplacement du forfait nuit. Mais également : un statut de titulaire de la fonction publique de catégorie B et la prise en charge des services contraints tels que la demi-pension.

La mobilisation continue

Alors que le rectorat de Lyon avait jusqu'alors ignoré les demandes d'audience, ce dernier a finalement reçu une délégation ce 1er mars. Lors de cette rencontre, une lettre de doléance des AESH a été reçue en main propre : "Nous avons une nouvelle fois alerté sur les intimidations et atteintes au droit de grève que nous avons constaté encore aujourd'hui", explique le syndicat CGT Educ'action Rhône dans un communiqué. Il poursuit : "Le rectorat n’a visiblement rien à en dire et s’en lave les mains."

Suite à cela, la CGT a annoncé que des groupes de travail seraient organisés dès la semaine prochaine "pour mettre en conformité le vademecum académique AESH et acter d’un guide académique des droits des AED."

