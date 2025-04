Le guide d'orientation "Après la 3e" distribué aux élèves d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le guide 2025 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, destiné aux élèves de troisième, est désormais disponible.

Édité et conçu par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, le guide "Après la 3e" version 2025 a été distribué gratuitement à tous les élèves de troisième des collèges et lycées sous contrat de la région. Il est également consultable en ligne.

Ce guide doit permettre d'informer les élèves de troisième sur les métiers et les formations disponibles, afin de les orienter au mieux vers la voie générale et technologique ou professionnelle. Trois éditions distinctes ont été éditées pour les trois académies régionales, à savoir Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon.

