Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce vendredi

  • par La Rédaction
    • La qualité de l'air restera globalement mauvaise ce vendredi 6 mars à Lyon et dans la région lyonnaise, à cause notamment des retombées de poussières d’origine désertiques.

    On respire toujours pas très bien à Lyon et dans la métropole de Lyon. Ce vendredi 6 mars, les retombées de poussières d’origine désertiques devraient baisser en intensité et les concentrations en particules fines PM10 globalement diminuer mais pourraient localement rester assez élevées, comme dans le centre de l'agglomération lyonnaise.

    La qualité de l'air sera ainsi mauvaise à moyenne dans la métropole avec des concentrations en multi-polluants et particules fines toujours très hautes.

    Rhône : un nouveau protocole pour mieux protéger les professionnels de santé

