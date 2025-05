Ce que pèsent les élus lyonnais sur les réseaux sociaux

Bien que nos élus locaux s’en défendent, minimisant leur portée, la plupart sont bien accros aux réseaux sociaux. Tous n’ont pourtant pas le même poids ni le même impact en termes de visibilité. Retour sur les principales stratégies de communication numérique des politiques lyonnais alors que la campagne des municipales de 2026 est en train de débuter.

Avec 669 200 abonnés, la palme de l’élu de l’agglomération lyonnaise le plus suivi sur les réseaux sociaux revient à Laurent Wauquiez, “conseiller spécial” (LR) dépêché auprès du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, qui campe dans la deuxième moitié du tableau. Il faut dire que l’actuel président du groupe LR à l’Assemblée bénéficie de son aura nationale, lui qui fut deux fois ministre, président des Républicains et président de la Région pendant huit ans. Les effets de seuil jouent à plein : la mairie de Paris par exemple, donnant une visibilité internationale, confère à Anne Hidalgo 1,5 million d’abonnés rien que sur X. De quoi faire passer les élus lyonnais pour des nains des réseaux.

Dans un autre registre, l’extrême droite – Agnès Marion, Andréa Kotarac – arrive en haut du tableau, favorisée par les algorithmes des réseaux sociaux qui mettent en avant leurs contenus, considérés comme plus engageants que d’autres plus modérés, et donc moins viraux.