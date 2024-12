La chute d'un conducteur serait à l'origine des retards sur la ligne de TGV Lyon-Paris le soir de Noël

Un chauffeur de train aurait sauté de sa cabine mardi soir, provoquant des retards le soir du réveillon sur le ligne Lyon-Paris.

La circulation des TGV sur la ligne à grande vitesse Sud-Est, très perturbée en fin de soirée mardi en raison d'un "accident de personne", reprenait progressivement mercredi matin, a-t-on appris auprès de la SNCF. Selon une source proche de l'enquête mercredi matin, le chauffeur d'un train a sauté en marche en début de soirée, provoquant des retards pour une dizaine de trains le soir du Réveillon. Son corps sans vie a été découvert un peu plus tard.

La SNCF ne confirme pas l'information

La SNCF de son côté "ne (confirmait) pas" cette information mercredi matin, précisant que "l'enquête SNCF n'(était) pas finie". Selon BFM, l'hypothèse d'un suicide du chauffeur d'un TGV qui transportait 400 personnes qui s'est arrêté en pleine voie à hauteur de Moisenay en Seine-et-Marne est étudiée par la gendarmerie.

La SNCF a annoncé mercredi sur son site la "reprise progressive des circulations suite à un accident de personne au Sud de Paris". "Quelques retards sont encore à prévoir", a-t-elle toutefois prévenu.

"La circulation des trains sur la ligne à grande vitesse Sud-Est est perturbée ce soir (mardi) à cause d'un accident de personne dans le sud de la Seine-et-Marne", avait indiqué un porte-parole à l'AFP mardi soir. Une dizaine de TGV ont été affectés avec environ une heure de retard, avait précisé mardi soir la SNCF, selon laquelle l'incident a pris fin vers 01H00. Selon la source proche de l'enquête, vers 03H00, tous les voyageurs avaient regagné leur destination.

D'après la SNCF mercredi matin, certains trains ont eu jusqu'à 5 heures de retard, mais aucun train n'a été supprimé. Sur son site internet, la SNCF avait annoncé mardi soir qu'en raison de cet incident, les retards pouvaient aller jusqu'à 1H30 mais les horaires indicatifs relevés par l'AFP vers minuit pour trois trains évoquaient de trois à cinq heures de retard: le TGV Inoui Bruxelles-Lyon n°9844, le Ouigo Paris-Lyon n°7805 et le TGV Inoui Montpellier-Paris n°6206.

"Les trains empruntent un autre itinéraire dans les deux sens, ce qui engendre des allongements de temps de parcours de l'ordre de 1H00 à 1H30" pour les TGV Inoui et Ouigo circulant dans le secteur, avait alors assuré la SNCF. "Certains trains sont bloqués et devront attendre la reprise du trafic sur la Ligne à Grande Vitesse", avait-elle également précisé. Un peu plus de 3.000 personnes ont été affectées par ces retards en plein réveillon de Noël.