Circulation difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Bison futé prévoit des difficultés de circulation en Auvergne-Rhône-Alpes vendredi 27 et samedi 28 décembre.

La circulation sera difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, alors que la deuxième semaine de vacances scolaires débutera. Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs sur l'ensemble de la région vendredi 27 décembre. Samedi 28, le drapeau orange est hissé dans le sens des départs comme dans le sens des retours dans la région. Dimanche, aucune difficulté n'est à prévoir.

Vendredi, "les principaux encombrements concerneront les axes en direction des frontières du Luxembourg et de l’Allemagne (A4 et A31) et en région Auvergne-Rhône-Alpes (A6, A46, A43)", indique Bison futé qui conseille d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange l'après-midi ainsi que l'A43 entre Lyon et Chambéry.

Samedi 28 décembre, "dans le sens des départs, des encombrements sont à prévoir dans la vallée du Rhône (A43, A48, N85 essentiellement) de la fin de la matinée jusqu’en fin d’après-midi", explique Bison futé. Dans le sens des retours, "les axes au départ de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront très fréquentés (A40, A43), tout comme ceux en provenance de l’Arc méditerranéen (A7 notamment)", est-il précisé.