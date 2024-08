SNCF : la circulation interrompue sur plusieurs lignes de TER de la région

La circulation est interrompue sur plusieurs lignes de TER d'Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi en raison des intempéries.

Depuis 6 h mercredi 14 août, la circulation des TER est interrompue entre Grenoble et Lyon, Grenoble et Chambéry ainsi que Bourg-en-Bresse et Lyon. Ces perturbations sont liées à une panne électrique à Saint-André-le-Gaz provoquée par les orages survenus dans la soirée et la nuit du mardi 13 août.

Sur la ligne Lyon-Bourg-en-Bresse, c'est un obstacle sur la voie qui est en cause. Pour l'heure, la reprise n'est pas attendue avant 11 h environ. Aucun bus de remplacement n'est par ailleurs mis en place indique la SNCF.