Skate, BMX, trottinette, roller… la ride s'empare de Thonon-les-Bains ce weekend

Pour la première fois cette année, le FISE Xperience Series, festival de sports urbains, s’arrête à Thonon-les-Bains jusqu’à lundi 15 août.

Dès ce samedi 13 août et jusqu’à lundi 15, des compétitions de BMX, skateboard, roller et trottinette free style vont se succéder sur la Place de Crète à Thonon-les-Bains, où deux scènes ont été installées dans le cadre de la tournée du FISE Xperience Series – l'une pour le BMX et le roller, l'autre pour le skate et la trottinette.

C’est la première fois que ce festival de sports urbains international s’arrête dans cette ville au bord du Lac Léman. « Sa position stratégique via la proximité de la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et d'un aéroport international lui assure de réunir de nombreux riders en provenance de toute l'Europe », précise le communiqué du FISE.

Amateurs et champions européens

L'événement, qui est ouvert à toutes les catégories masculines et féminines, réunira donc aussi bien des amateurs que les meilleurs « riders » européens professionnels, dans toutes les catégories masculines et féminines, autour de performances qui s'annoncent impressionnantes. Il est d'ailleurs encore temps de s'inscrire !

C'est sur des critères comme "la difficulté, l’amplitude des figures, la fluidité du run, l’originalité, le style, la variété des figures, l’exécution des figures et l’utilisation du parcours" que seront jugés les participants, qui s'affronteront dans chaque catégorie dans différentes compétitions, mais aussi entre catégories à travers des défis ludiques.

Pour le BMX Freestyle Park, les performances seront "certifiées Coupe de France FFC et C1 par l'Union cycliste internationale, permettant de collecter des points positionnant les athlètes au classement mondial".

L’accès au festival est gratuit, et des activités sont organisées en marge, avec des jeux, des boutiques, une buvette… La 16e tournée du FISE poursuivra ensuite son chemin vers Le Havre, sa dernière étape, où elle s’arrêtera les 27, 28 et 29 août. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici.