Isère. Un collectionneur de cartes Pokémon agressé, deux hommes interpellés

Deux jeunes de 20 ans ont été interpellés le 10 août car soupçonnés d'avoir agressé un jeune pour lui dérober ses cartes Pokémon.

Mercredi 10 août, les gendarmes de La-Tour-du-Pin, en Isère, ont interpellé deux hommes suspectés d’avoir braqué un jeune homme le 2 août dernier afin de lui dérober ses cartes Pokémon, selon nos confrères du Dauphiné Libéré.

15 000€ de cartes Pokémon

Celui-ci était censé leur vendre sa collection cartes via Le Bon Coin pour la somme de 15000€ et avait donc convenu avec eux d’un rendez-vous. Sur place, les deux suspects se seraient échappés avec le paquet après avoir braqué le vendeur « avec une arme de poing » et l’avoir « roué de coups ».

Placés en détention provisoire à Saint-Quentin-Fallavier, ils seront jugés le 16 août en comparution immédiate.