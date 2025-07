Rhône : 240 véhicules contrôlés et 81 infractions relevées par la police la veille des départs en vacances

La police nationale a réalisé une vaste opération de contrôle sur différents axes du Rhône jeudi 3 juillet. Au total, 240 véhicules ont été contrôlés et 81 infractions relevées.

50 membres de la police nationale étaient mobilisés jeudi 3 juillet sur les routes du département du Rhône pour une vaste opération de contrôle à la veille des départs en vacances. Déployée au niveau du péage du boulevard périphérique nord de Lyon, le quai Gailleton, le péage de Limas sur l’A6 et le péage de Saint-Romain-de-Popey sur l’A89, la police, ainsi que les militaires de la Gendarmerie nationale ont ainsi contrôlé 240 véhicules et relevé 81 infractions.

Dans le même temps, le préfet délégué à la défense et la sécurité, Antoine Guérin, souhaite "inciter les usagers à suivre les règles et à adopter les bons réflexes pour prévenir les accidents et protéger ceux qui interviennent pour sécuriser les routes."

Pour se déplacer en toute sécurité, la préfecture du Rhône rappelle de vérifier son véhicule, d’avoir les équipements de sécurité réglementaire ainsi que d’avoir une conduite prudente et de faire des pauses toutes les deux heures pour une durée de 20 minutes.