Le CNRS récompense dix chercheurs scientifiques lyonnais

Comme chaque année, le Centre national de recherches scientifiques (CNRS) récompense des membres de la communauté scientifique française pour leurs travaux de recherche et d’appui à la recherche. Cette année, pas moins de dix Lyonnais ont été récompensés.

Médailles d’argent et de bronze

François Leulier, chercheur en génétique des interactions hôte/bactéries et directeur de l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon, recevra donc la médaille d’argent pour ses travaux sur les interactions entre le microbiote, le développement et la physiologie animale. Cette récompense est notamment remise à des scientifiques déjà reconnus sur le plan national et international, précise le CNRS.

James Bonaiuto, chercheur en sciences cognitives à l’Institut des sciences cognitives, Lucie Etienne, chercheuse en infectiologie au Centre international de recherche en infectiologie, Mickael Rigault, chercheur en cosmologie observationnelle à l’Institut de physique des 2 infinis de Lyon, et Anis Tlili, chercheur en chimie au Laboratoire hydrazines et composés énergétiques polyazotés, recevront quant à eux une médaille de bronze. Cette distinction récompense de son côté le premier travail d’un chercheur "prometteur dans son domaine."

Médailles de cristal

Des médailles de cristal seront également remises à des hommes et femmes, personnels d’appui à la recherche. Elles récompenseront notamment Sébastien Buthion, ingénieur de recherche CNRS et responsable de la communication du CNRS en Rhône Auvergne, Audrey Creff, ingénieure d’étude CNRS au laboratoire de Reproduction et développement des plantes, Virginie Dumas, ingénieure de recherche Centrale Lyon au laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, ainsi que Karine Monier, ingénieure de recherche CNRS au laboratoire pathophysiologie et génétique du neurone et du muscle de l’Institut NeuroMyoGène.

Les travaux des lauréats seront présentés le 17 décembre prochain lors de la cérémonie de remise des médailles.

