Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orage cette nuit

L'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère sont concernés par une vigilance orage pour la nuit de jeudi à vendredi.

Après le vent, la pluie. Alors que six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés ce jeudi soir par une vigilance orange pour vent, cette nuit, ce sont des orages et de fortes pluies qui sont attendus dans l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère.

Dans le Rhône, la vigilance jaune aux orages et pluie-inondation débutera à minuit pour s'étaler jusqu'à 7h vendredi matin. Même chose en Ardèche, tandis que l'Ain, la Loire, la Drôme et l'Isère seront concernés au moins jusqu'à 8h du matin. La Haute-Loire devrait en avoir fini avec les fortes pluies à partir de 6h vendredi matin.

Après une accalmie dans la journée de vendredi, ça devrait souffler de nouveau dans le Rhône et dans la région lyonnaise à partir de vendredi soir. Avant un retour du soleil samedi et dimanche.