Sept condamnations après la saisie de plus de 1 000 kg de cannabis en Isère

Près d’un mois après la découverte de 4 000 pieds de cannabis dans un village isérois de 400 habitants, sept personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme.

Discrètement dissimulés à Morette, un petit village isérois de 400 habitants situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Grenoble, quelque 4 000 pieds de cannabis poussaient à l’abri d’un vaste entrepôt. Lors de la découverte de ce champ "indoor" au mois de juillet, au terme de huit mois d’enquête, la police avait mis la main sur près de 1 100 kilos de cannabis.

La valeur de ce "trafic de grande ampleur", orchestré par une équipe albanaise et des Grenoblois, avait été évaluée entre 10 et 15 millions d’euros, avant que les plants ne soient détruits sur place sur autorisation du parquet, rapporte l’AFP. D’après l’agence de presse, sept personnes ont finalement été condamnées dans cette affaire.

Jusqu'à cinq ans de prison

Deux Albanais ont écopé de cinq et quatre ans de prison avec maintien en détention, une interdiction de territoire pendant 10 ans et 20 000 euros d'amende, a indiqué le procureur adjoint de Grenoble François Touret de Coucy. Deux autres ressortissants albanais, présentés comme des "ouvriers agricoles", ont également été condamnés à sept et 10 mois de prison ferme.

À cela s’ajoute les condamnations à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis, une interdiction de gérer une société pendant 10 ans, et des amendes de respectivement 5 000 et 10 000 euros, du locataire des entrepôts et de leur propriétaire. Un septième homme a enfin écopé de deux ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, pour avoir fourni la main-d’œuvre nécessaire au trafic.