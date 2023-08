Le stade Geoffroy-Guichard, habituel temple du football, accueil samedi 12 août le XV de France, qui reçoit l'équipe d'Écosse. Aucun Lyonnais du LOU Rugby ne figure sur la feuille de match, une première sous l'ère Galthié (2020).

Pour ce deuxième match de préparation des Bleus en prévision de la Coupe du monde de rugby, organisée en France du 8 septembre au 28 octobre, Fabien Galthié a procédé à de nombreux changements. La semaine dernière, samedi 5 août, le XV de France s’est incliné en terre écossaise (25-21) et aura à coeur de gagner contre cette même équipe, samedi 12 août à Saint-Étienne.

Première fois que Galthié ne prend pas de joueur du LOU

Comme annoncé, les cadres vont faire leur retour dans le XV de départ. Un turnover préjudiciable pour les joueurs du LOU rugby, puisqu’aucun n’a été retenu pour cette rencontre, une première depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête de la sélection en 2021. Exit donc, les Lyonnais Baptiste Couiloud, Ethan Dumortier Demba Bamba et Dylan Cretin qui ne fouleront pas la pelouse du Chaudron.

Composant jusqu'ici avec une liste élargie de 42 joueurs pour préparer au mieux la Coupe du monde, Fabien Galthié annoncera le lundi 21 août sa liste définitive de 33 joueurs. Avec une performance en demi-teinte pour l’ensemble des joueurs du LOU face à l’Écosse, rien ne leur assure une place dans cette sélection finale. Après le match de samedi, l’équipe de France affrontera les Fidji (samedi 19 août) et l’Australie (dimanche 27 août), une double occasion pour l’ensemble des joueurs de marquer de précieux points dans l'esprit du sélectionneur.

Voici notre équipe pour affronter l'Écosse dans ce deuxième match des Summer Nations Series.



Rendez-vous à Saint-Etienne samedi à 21h05



France Rugby August 10, 2023

Taofifenua toujours blessé

Pour rappel, en plus de ces quatre joueurs de la capitale des Gaules, Romain Taofifenua figure toujours dans la liste, mais s’est malheureusement blessé, mercredi 2 août. Le deuxième ligne du XV de France sera absent au moins trois semaines, en raison d’une lésion musculaire et engage une course contre la montre pour être présent lors du match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre.