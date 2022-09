Lyon : les images du Marché Gare entièrement rénové 

Après 4 ans de travaux, le Marché Gare a accueilli son premier concert vendredi 16 septembre. Lyon Capitale s’est rendu sur place pour vous faire découvrir en images la mue de l’ancien marché de gros de Lyon.

Lieu culturel emblématique de la ville de Lyon, la salle de spectacle du Marché Gare, ouverte en 2006, attendait patiemment depuis 4 ans de pouvoir rouvrir au public, après avoir fait peau neuve. C’est peu dire que l’attente était forte de la part du public, en témoigne une soirée complète dès la réouverture le vendredi 16 septembre, malgré l’augmentation de 300 à 400 places de la capacité de la salle lors des travaux.

Une centaine d'événements par an

"C’est un rêve fou cette réalisation et on est encore un peu sous le choc du résultat", confiait avec émotion Benjamin Petit, le directeur du Marché Gare, ce mercredi 21 septembre au moment de présenter le site rénové, qui intègre tout le passé du bâtiment, jusqu’aux anciennes lettres du site, aujourd’hui conservées à l’accueil et reproduites à l’identique sur la façade. "Nous ne sommes pas des nouveaux acteurs, mais c’est un nouvel outil qui va répondre à de nouveaux usages et besoins pour le territoire", se réjouit d’avance Benjamin Petit.

Avec une centaine d’événements par an, dont 70 concerts, l’accueil de 25 résidences d’artistes, des soirées dédiées aux artistes locaux ou encore des ateliers d’informations gratuits à destination des jeunes artistes, le site entend bien s’impliquer sur le territoire et dans le quartier et ainsi être "plus qu'un lieu de concert". Un élément d’autant plus important que lors des quatre dernières années ses équipes ont mené une vie de nomade en organisant une programmation hors les murs dans près de 50 lieux différents pour continuer d’exister lors des travaux.

"Un bâtiment formidable"

Également présent pour cette visite, le maire de Lyon Grégory Doucet s’est dit "heureux de ces retrouvailles avec le Marché Gare. On est dans un lieu qui a une histoire, qui est ancré dans la ville". Tout en insistant sur la qualité du bâtiment, qui est une reconstruction "exemplaire en matière d’éco construction", avec notamment le raccord au chauffage urbain et l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, qui vont pouvoir contribuer à l’alimentation en énergie du quartier. "Ce travail de reconstruire la ville sur la ville est à l’image de ce que je souhaite pour la ville de Lyon", confie l’élu écologiste en évoquant un "bâtiment formidable".

Au total 6 millions d'euros ont été injectés dans le projet, dont 1,5 million d'euros dédiés à la destruction et aux études préalables. La partie rénovation du Marché Gare aura, elle, coûté 4,5 millions d'euros. La Ville de Lyon a contribué à hauteur de 1,7 million d'euros.

En matière de son, les spectateurs pourront également profiter d’une salle de concert entièrement rénovée, où les sols, les murs et le plafond ont été pensés au millimètre pour offrir une réverbération du son optimale. "On a gardé ce qui fonctionnait comme la disposition de la scène et on a amélioré le reste", explique Benjamin Petit. Quelques minutes d’écoute suffisent pour percevoir l’évolution apportée par 4 ans de travaux.