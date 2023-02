Séismes en Turquie et en Syrie : la Métropole de Lyon débloque 80 000 euros  

Des habitants recherchent des victimes et des survivants au milieu des décombres d’un bâtiment effondré dans la ville de Jableh, deux jours après le séisme meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie. Le 8 février, les secouristes étaient toujours à la recherche de survivants piégés.(Photo AFP)

Trois semaines jour pour jour après les séismes en Turquie et en Syrie, la Métropole de Lyon donne 80 000 euros pour venir en aide aux deux pays.

Initialement, la Métropole de Lyon avait prévu donner 50 000 euros pour aider la Turquie et la Syrie touchées par des séismes, elle donnera finalement 80 000 euros. Cette subvention a un but de "venir en aide aux sinistrés", souligne le président de la collectivité Bruno Bernard.

🕊️ #Voté🤝 Face à l’ampleur des dommages causés par les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie, la Métropole de Lyon débloque un budget de 80.000€ euros pour venir en aide aux sinistrés.



Cette aide sera déployée avec les ONG œuvrant sur le terrain auprès des populations. pic.twitter.com/fazUKuI3yR — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) February 27, 2023

Cette aide financière sera déployée avec les ONG oeuvrant sur le terrain auprès des populations. Des aides supplémentaires pourraient être envoyées dans les prochains jours. Le nouveau bilan fait état de plus de 50 000 morts, dont plus de 44 000 sur le sol turc et 5914 en Syrie, un nombre qui pourrait encore s'alourdir dans les prochains jours.

200 000 euros collectés par la mosquée de Lyon

La Ville de Lyon avait apporter son aide à hauteur de 50 000 euros courant février. Le conseil des Mosquées du Rhône a collecté plus de 200 000 euros depuis le début de la catastrophe (6 février), annonce le recteur de la mosquée de Lyon, Kamel Kabtane.