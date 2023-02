Le queer revient faire son festival à Lyon

Ecrans Mixtes, le festival de cinéma queer de Lyon et de la métropole s'affiche du 1er au 9 mars à Lyon.

Le festival Ecrans Mixtes souffle sa 13e bougie à Lyon et dans sa métropole, du 1er au 9 mars. Ce festival de cinéma queer est destiné aussi bien aux cinéphiles qu’aux personnes dont les questions de genre et d’égalité intéressent. Une soixantaine de films, courts et longs métrages, documentaires, fiction est diffusée dans 25 lieux de la métropole de Lyon, en plus des conférences qui ont animeront la dizaine de jours. Chaque année, le festival accueille plus de 10 000 curieux.

Au programme de l'événement : une dizaine d'avant-premières et de premières françaises, rétrospective d'artistes, à l'instar de Christophe Honoré réalisateur du film Plaire, aimer et courir vite, et de Terence Davies, invité d'honneur du festival et scénariste britannique de Bénédiction, cartes blanches à des courts-métrages, ainsi qu'un "focus féministe sur la place des femmes au cinéma".

La communauté LGBTQI+ représentée

Plus qu'un festival de cinéma, l'événement vise à mettre en lumière la communauté LGBTQI+ dans l'histoire du cinéma. Ecrans Mixtes s'engage alors dans la lutte contre les discriminations des personnes LGBTQI+, en rendant visibles les personnes queer et leurs vécus ainsi qu’en menant des actions de sensibilisation.