Sécurité aux Halles Paul Bocuse : la Ville de Lyon répond

D'après la municipalité, les démarches nécessaires au diagnostic de sécurité des Halles Paul Bocuse seraient en cours depuis la réception du courrier de la préfecture.

Les Halles Paul Bocuse menacées de fermeture ? Alors que nous apprenions hier qu'un courrier de la préfecture avait demandé un diagnostic de sécurité concernant l'évacuation des fumées de l'établissement, la Ville de Lyon explique aujourd'hui que les "démarches nécessaires ont été entamées".

"À l'issue de la visite de la commission de sécurité, la Ville de Lyon a missionné un bureau de contrôle pour établir un diagnostic précis et a immédiatement entamé toutes les démarches nécessaires afin de pouvoir répondre au plus vite au constat de la commission de la sécurité. Des démarches qui sont assez longues en raison de l'importance et de la complexité du site", justifie la municipalité, propriétaire des Halles Bocuse.

Le président des Halles dément

Pour rappel, la préfecture pourrait pénaliser l'établissement de 13 000m2 dans deux mois avec une fermeture administrative. De son côté, le président des Halles de Lyon Paul Bocuse, Claude Polidori, joint par Lyon Capitale, dément l'information. "Ils feraient mieux de vérifier leur source", confie-t-il avant d'ajouter : "Les Halles respectent les normes de sécurité. Il n'y a rien d'inquiétant, ni rien à redire." Selon le président, toutes les mesures de sécurité demandées auraient été appliquées. "On ne va pas fermer Les Halles parce qu'il y a deux cageots qui trainent devant une sortie", conclut-il.