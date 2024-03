ChatGPT pour les jeunes : à interdire ou à découvrir ?

Depuis sa mise en ligne en novembre 2022, ChatGPT est dans les esprits de tous : parents, enfants, enseignants… Si certains redoutent ses conséquences sur les savoirs, la capacité de raisonnement et le goût de l’effort chez ses utilisateurs, d’autres le considèrent comme une aide potentielle, voire un moyen d’alléger sa charge de travail… En tant que parent, comment se positionner ? Existe-t-il une bonne utilisation de ChatGPT ?

“Les parents sont inquiets face à l’avènement de ChatGPT et l’engouement qu’il suscite chez les jeunes. Pourtant, leurs projections quant à l’utilisation de cet outil sont au-delà de la réalité”, note Marion Haza, psychologue clinicienne, directrice de l’Open (Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique). En effet, même si plus de 80 % des Français connaissent ChatGPT (étude Ipsos réalisée en novembre 2023), tous les jeunes n’y ont pas systématiquement recours. Professeure de français au lycée de la Trinité (Lyon 6e), Virginie Desnoues confirme : “ChatGPT est un outil récent. Si quasiment tous les lycéens en connaissent le nom, ils ne sont pas nombreux à s’y être essayés.”

Un outil faillible

Facile d’utilisation, accessible à tous, ChatGPT a de quoi séduire. Cet outil d’intelligence artificielle peut apporter une réponse à à peu près n’importe quelle question. Il n’a pas de connaissances propres, ne comprend pas ce qu’on lui demande, ni ce qu’il énonce. Les contenus qu’il délivre dépendent de la manière très sophistiquée dont il a été codé. Ce robot conversationnel est capable de faire des calculs, corriger un texte, produire une dissertation structurée… Cependant, quand on y regarde de plus près, on distingue des trous dans la raquette : répétitions fréquentes, oublis, informations erronées, sources fausses… La professeure de français explique : “Nous avons eu une journée pédagogique sur l’intelligence artificielle. J’ai aussi essayé ChatGPT par curiosité afin de voir comment il fonctionnait et répondait. Je me suis rendu compte que l’on peut vite être impressionné par les réponses qu’il apporte… si on ne connaît pas le sujet sur lequel on l’interroge ! En effet, et tout du moins en ce qui concerne la littérature, ChatGPT répond la plupart du temps des généralités, ce que l’on demande rarement en français ! Ses réponses peuvent aussi comporter des erreurs. Le fonctionnement de ChatGPT fait qu’il peut citer des ‘poèmes’ ou des ‘nouvelles’ qui ne sont pas dans le recueil dont on parle ; il peut mélanger les personnages, les situations, les fins des différents romans d’un même auteur ! Il peut aussi inventer sans complexe des citations… Et si je le lui fais remarquer, il argue qu’il le fait car il n’a pas les copyrights, mais qu’il est fidèle à l’esprit de l’œuvre…”