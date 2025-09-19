Actualité
Siège social GL Events
Siège social GL Events

Lyon : GL Events signe un contrat pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 18 septembre, le groupe d'évenémentiel lyonnais GL Events, a annoncé avoir signé un contrat de prestations de services pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan.

    Le groupe d'événementiel lyonnais GL Events a annoncé jeudi 18 septembre, la signature d’un contrat de prestations de services pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026, représentant un volume d’activité supérieur à 130 millions d'euros.

    Retenue par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront du 6 au 22 février prochain, le groupe s'occupera d'aménager vingt sites olympiques et paralympiques, répartis sur les trois pôles de Milan, Cortina et Bormio : "En tant que Prestataire Principal, le Groupe mobilisera l’ensemble de ses expertises pour produire les études techniques, aménager les terrains et installer les infrastructures temporaires destinées à accueillir athlètes et spectateurs du monde entier dans des conditions optimales", précise le groupe.

    Ski, hockey, combiné nordique...

    Les équipes de GL Events seront notamment déployées sur l’arène de Santa Giulia à Milan pour les épreuves de hockey et de para-hockey sur glace, de Predazzo pour les épreuves de ski et de combiné nordique ou encore à Cortina d’Ampezzo, pour les compétitions de ski alpin féminin.

