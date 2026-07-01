Inondations : l'État et les assureurs s'allient face à un risque appelé à s'aggraver en Auvergne-Rhône-Alpes

La plaine du bouchage inondée le 14 décembre pour préserver Lyon de la crue du Rhône. (Crédit mairie du Bouchage)

Face à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes, l'État et les représentants du secteur de l'assurance ont signé un partenariat inédit pour mieux prévenir le risque d'inondation dans la région.

L'État veut renforcer la prévention face au risque d'inondation en Auvergne-Rhône-Alpes. Réunis mardi 30 juin à Lyon, les services de l'État, les collectivités et les représentants des assureurs ont signé une lettre d'intention destinée à améliorer leur coopération face à un phénomène appelé à s'intensifier avec le changement climatique.

La région est particulièrement exposée : près de 68 % des communes sont concernées par le risque d'inondation et plus de 800 millions d'euros de dégâts ont été indemnisés entre 1995 et 2019. Selon les projections présentées lors de cette rencontre, les sinistres pourraient augmenter de 35 % dans les prochaines décennies.

Le partenariat vise notamment à développer la culture du risque auprès du grand public, à mieux faire connaître les dispositifs de prévention et à encourager les travaux permettant de limiter la vulnérabilité des habitations et des territoires. Une charte opérationnelle, qui précisera les actions à mettre en œuvre à partir de 2027, doit être élaborée d'ici la fin de l'année. Selon l'État, un euro investi dans la prévention permettrait d'éviter huit euros de dommages.