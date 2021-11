Sarselli / Kohlhaas : le grand débat du téléphérique de la discorde sur Lyon Capitale en direct

Le projet de téléphérique entre Francheville et Lyon, passant par Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière, passionne et divise dans l’ouest lyonnais. Lyon Capitale vous propose un grand débat sur le sujet mardi 23 novembre. A suivre en direct à 20h30.



Le projet de téléphérique ou transport par câble entre Francheville et Lyon, passant par Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière, passionne et divise depuis un an et son inscription au plan de mandat du Sytral. Le Sytral, présidé par l’écologiste Bruno Bernard également président de la Métropole de Lyon, aimerait réaliser ce projet pour 2025.

Lyon Capitale vous propose un grand débat TV de 60 minutes entre :

➡️ Jean-Charles KOHLHAAS, vice-président délégué du Sytral, vice-président EELV de la Métropole de Lyon. Il pilote ce projet au Sytral.

➡️ Véronique SARSELLI, maire LR de Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, vivement opposée au projet

🔔 LE MARDI 23 NOVEMBRE 2021 à 20h30

