Ce samedi est classé noir pour les départs en vacances dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment autour de Lyon. Bison futé prévient que les routes principales sont congestionnées et recommande d'éviter l'autoroute A7.

Ce samedi, les voyageurs se retrouvent confrontés à des embouteillages massifs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier autour de Lyon, en raison du chassé-croisé entre les vacanciers de juillet et août. Bison Futé signalait plus de 570 kilomètres de bouchons à 10h45, avec l'autoroute A7 reliant Lyon à Marseille enregistrant plus de 130 kilomètres de congestion. La journée est classée noire au niveau national pour les départs, prédisant une circulation extrêmement dense sur les principales routes du pays, notamment les autoroutes A7, A9, A10, A61, A71 et A75. La journée la plus embouteillée de l'été, toujours selon Bison Futé.

#InfoTrafic🚗⚠️#WeekEnd de chassé croisé pour ce 4 août. #Départs : #routes extrêmement chargées de vendredi à lundi sur l'ensemble des axes avec un samedi classé noir. #Retours compliqués vendredi et samedi. Soyez très prudents. Détails et conseils➡️https://t.co/ynGAp3Qg8I pic.twitter.com/b1vA2PxMIW — Bison Futé (@BisonFute_MT) August 2, 2023

Pour minimiser les désagréments, Bison Futé recommande aux automobilistes d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 5h à 18h, ainsi que d'autres axes aux heures de pointe, en fonction de l'itinéraire. Le retour depuis l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc sur la N205 est également difficile et la circulation devrait rester chargée tout au long de la nuit. La situation devrait s'améliorer le dimanche 6 août, classé vert pour les retours au niveau national.