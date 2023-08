La saison à venir annonce un changement majeur pour les supporters de l'Olympique Lyonnais. Les virages du Groupama Stadium retrouveront leur authenticité, dépourvus du filet qui les encerclait.

Initialement mis en place suite à un incident regrettable où un projectile avait été lancé sur Dimitri Payet, alors joueur de l'Olympique de Marseille, le filet était devenu un symbole de séparation entre joueurs et supporters. Cependant, les vrais supporters se sont toujours opposés à de tels agissements. Ils entendent "rétablir l'ambiance électrique et passionnée, en utilisant leurs voix pour influencer positivement le jeu" selon leurs dires dans un communiqué diffusé sur le compte Instagram @badgones__1987. Ces derniers se sont également permis un petit tacle envers Dimitri Payet, qualifié "d'idiot en lice pour le César du meilleur comédien".

Communiqué des Bad Gones au sujet des filets qui étaient devant la tribune qui vont être retirés (sauf contre le PSG et l’OM) ! 💪🏼🔴🔵 #TeamOL



📸 IG badgones_1987 pic.twitter.com/ZfwQfCjQNl — 𝑳𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒙 𝒅𝒆𝒔 𝑮𝒐𝒏𝒆𝒔 (@LavoixdesGones) August 5, 2023

Grâce à des discussions fructueuses avec le club et les autorités, les fans ont obtenu le retrait des filets pour cette saison. Cependant, ils comprennent que leur comportement dictera l'avenir de cette décision. Tout en aspirant à une connexion plus profonde entre les tribunes et le terrain, ils sont conscients que cette opportunité implique une responsabilité.

Avec le filet retiré, les supporters sont prêts à ouvrir un nouveau chapitre d'engagement inconditionnel. Ils appellent à une union fervente derrière leur équipe, en chantant pour leurs couleurs et en créant une atmosphère enflammée. Le lien entre les supporters et l'équipe se renouvelle, et tous aspirent à une saison de passion, de soutien et de victoires.