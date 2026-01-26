Lundi 26 janvier, un candidat au titre professionnel poids-lourd a agressé son inspecteur en plein examen du permis de conduire à Saint-Priest.

Lundi 26 janvier, un inspecteur du permis de conduire s'est fait agressé par un candidat en plein examen à Saint-Priest. Selon les informations données par la préfecture, le candidat au titre professionnel poids-lourd se serait enflammé après une erreur commise au cours du test. L'homme aurait alors immobilisé le véhicule avant d'insulter, puis de donner un coup de poing au visage de l'inspecteur.

Des actes condamnés par l'Etat

Face à cet incident, la préfète du Rhône affirme apporter son "plein soutien" à la victime et à l'ensemble des inspecteurs du permis de conduire. Dans un communiqué, la préfecture indique que l'auteur de l'agression fera l'objet d'une sanction administrative "d'interdiction temporaire de se présenter au permis de conduire."

Les autorités rappellent que "toute injure ou toute violence physique à l’encontre d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, fait systématiquement l’objet d’un arrêt de l’examen, d’un dépôt de plainte, d’un signalement au Procureur de la République et de demandes de poursuites devant les tribunaux."

