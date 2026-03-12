Un homme kidnappé à Vaulx-en-Velin : il dit avoir été torturé et violé

Un homme aurait été torturé et violé après avoir été kidnappé à la sortie d'un restaurant de Vaulx-en-Velin mercredi soir.

Un individu "très défavorablement" connu des services de police aurait été kidnappé mercredi 11 mars vers 23 heures alors qu'il sortait d'un restaurant de Vaulx-en-Velin dans la banlieue de Lyon. Selon actulyon, plusieurs hommes cagoulés s'en sont pris à lui et l'ont transporté dans une cave.

Il y aurait été torturé, brûlé et violé avec un objet par ses ravisseurs. Ces derniers tentaient d'obtenir selon nos confrères une rançon d'un montant de 100 000 €. Il aurait finalement été abandonné nu le long du boulevard périphérique au niveau de la porte de la Doua à Villeurbanne.

Une enquête a été ouverte, mais selon nos confrères du Progrès, la victime refuse de collaborer avec les enquêteurs.