Rhône : des travaux de sécurisation débutent à Ronno

De nouveaux travaux débutent sur les routes du Rhône ce lundi 26 janvier. Cette fois-ci, c'est le carrefour entre la RD 313 et la RD 98 situé sur la commune de Ronno qui est concerné. La durée des travaux est estimée à douze semaines.

Afin d'améliorer et de sécuriser l'intersection entre les deux axes routiers, un tourne-à-gauche va être créé. La voirie sera également réaménagée avec la création d'un séparateur. Le montant total de l'opération s'élève à 600 000 euros.

Route barrée et circulation en alternat

Depuis ce lundi, et ce pour toute la durée des travaux, l'accès à la RD 98 est entièrement barré. La RD 313 reste quant à elle ouverte en alternat. Pour cette première phase de chantier, la circulation est uniquement maintenue sur le côté droit dans le sens montant de la route. Lors de la seconde phase, la circulation ne sera possible que sur le côté gauche. A noter que l'accès à la RD 313 sera entièrement coupé lors de la mise en oeuvre de la couche de roulement en fin de chantier.

